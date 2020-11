È il momento di scegliere la scuola superiore (Di martedì 24 novembre 2020) Quale scuola superiore scegliere? Come affrontare la scelta con i propri figli? Che cosa aspettarsi dalla conoscenza virtuale delle scuole, in tempo di Covid? Nel mese degli open day, ecco una breve road map per decidere al meglio a quale istituto iscrivere i vostri figli. A cura dei professori Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, autori di Basta Studiare! e Leggere per Piacere. Prima puntata: Tempi e strategie. Seconda puntata: Dati e classifiche. Terza puntata: La decisione finale. Dopo open day virtuali, dati incrociati, pareri e consigli di istituto, colloqui con i docenti e i risultati dei diversi test validi per l'orientamento arriva il momento della scelta e i nodi vengono al pettine. Dopo l'orientamento, ora è il momento della decisione, quindi dell'iscrizione. Genitori e figli però non sempre ... Leggi su panorama (Di martedì 24 novembre 2020) Quale? Come affrontare la scelta con i propri figli? Che cosa aspettarsi dalla conoscenza virtuale delle scuole, in tempo di Covid? Nel mese degli open day, ecco una breve road map per decidere al meglio a quale istituto iscrivere i vostri figli. A cura dei professori Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, autori di Basta Studiare! e Leggere per Piacere. Prima puntata: Tempi e strategie. Seconda puntata: Dati e classifiche. Terza puntata: La decisione finale. Dopo open day virtuali, dati incrociati, pareri e consigli di istituto, colloqui con i docenti e i risultati dei diversi test validi per l'orientamento arriva ildella scelta e i nodi vengono al pettine. Dopo l'orientamento, ora è ildella decisione, quindi dell'iscrizione. Genitori e figli però non sempre ...

vascorossi : con il mio gruppo di amici storici e che ebbe un successo enorme. L’abbiamo portata avanti a suon di buona musica r… - 800Anto : @CarloCalenda Il momento in cui ho detto che mai e poi mai nella mia vita avrei votato Pd. Non puoi far scegliere a… - panorama_it : Terza puntata: la decisione finale. - Papryka5 : RT @_Vivi2013: Se io potessi scegliere un momento nella storia e un mestiere, sceglierei questo tempo e il mestiere di pittore. Renato Gu… - LuciaTassan : RT @_Vivi2013: Se io potessi scegliere un momento nella storia e un mestiere, sceglierei questo tempo e il mestiere di pittore. Renato Gu… -

Ultime Notizie dalla rete : momento scegliere I consigli per scegliere la carta da parati per l’appartamento MilanoPost È sempre il momento giusto per un espresso

Non si tratta solo di una bevanda: è un rito, una tradizione, un momento irrinunciabile. Ecco come avere a casa un vero espresso italiano come quello ...

ESCLUSIVA MN - Pradella racconta Pobega: "A 11 anni mi colpì per le scelte nelle sue giocate. Aveva personalità e intelligenza"

Tommaso Pobega è tra i giocatori più in forma e più interessanti del momento, con il centrocampista di proprietà del Milan che si sta mettendo in mostra in Nazionale U21 e con lo Spezia in Serie A. Pe ...

Non si tratta solo di una bevanda: è un rito, una tradizione, un momento irrinunciabile. Ecco come avere a casa un vero espresso italiano come quello ...Tommaso Pobega è tra i giocatori più in forma e più interessanti del momento, con il centrocampista di proprietà del Milan che si sta mettendo in mostra in Nazionale U21 e con lo Spezia in Serie A. Pe ...