Dundalk Rapid Vienna | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 24 novembre 2020), match di ritorno valido per la quarta giornata del gruppo B di Europa League che comprende anche Arsenal e Mode, è in programma giovedì 26 novembre alle ore 21. All’andata hanno vinto gli austriaci per 4-3. Come arrivano le due squadre? La vittoria dell’ andata ha consentito agli austriaci di tenere viva la speranza di qualificazione avendo solo tre punti di distacco dal Molde che li precede in classifica. Match da ultima spiaggia per gli irlandesi che, essendo ultimi nel girone a 0 punti. devono necessariamente vincere per agganciare gli avversari. Le scelte tecniche diI padroni di casa si schiereranno con un 3-5-2 dove Rogers sarà tra i pali, con Gartland, Boyle e Cleary a completare il reparto. A,centrocampo, il regista ...