Dream Hit, grande successo per il Social Concert: raccolti quasi 400.000 Euro (Di martedì 24 novembre 2020) Grandi riscontri per "Dream Hit – The Social Concert", svoltosi il 22 Novembre al Fabrique di Milano. Hanno partecipato numerosi artisti: Fedez, Achille Lauro, Mahmood, Elodie, Ernia, Cara, Beba, M¥SS Keta, Carl Brave… Ma anche Guglielmo Scilla e Gabriele Vagnato hanno intrattenuto migliaia di spettatori. GUARDA LE FOTOLa prima impressione "a caldo", a evento appena concluso è la stessa, per gli artisti, per i membri della produzione, e per i tanti tanti spettatori che domenica 22 novembre si sono collegati al canale YouTube di Intesa Sanpaolo per Dream HIT – THE Social Concert, ed è: "Ci voleva proprio!" Quell'ora e mezza di Concerto in streaming è riuscita a restituire quella dimensione che da mesi manca a tutti: la musica vissuta dal vivo! E la consapevolezza che, ...

