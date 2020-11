Dpcm Natale, Speranza: quante persone a tavola per le feste? Decidiamo oggi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministro su La7: «Evitare ogni spostamento non necessario tra Regioni. Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre». Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ministro su La7: «Evitare ogni spostamento non necessario tra Regioni. Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre».

Se il nuovo Dpcm si baserà sull’andamento dei dati epidemiologici ... È gratis, ci si iscrive qui) Quante persone a Natale? In questo contesto saranno prese le decisioni riguardo il prossimo mese, ...

Conte pronto a chiudere i confini con l'Austria. Il premier: niente sci a Natale

Verso il Dpcm C’è poi il tema delle misure di Natale. Oggi i capidelegazione della maggioranza si riuniranno per cominciare a mettere a punto il piano che sarà in vigore dal 4 dicembre (quando scadrà ...

