Dpcm Natale, il nodo degli spostamenti: sì al ricongiungimento familiare. Dpcm Natale e il nodo degli spostamenti. Nessun divieto al ricongiungimento familiare. ROMA – Il Dpcm Natale e il nodo degli spostamenti continua a tenere banco a Palazzo Chigi. La maggioranza continua ad essere divisa in due. Da una parte ci sono i rigoristi (Boccia, Speranza e Franceschini) che chiedono una chiusura delle regioni, anche se gialle, per evitare un Ferragosto-bis. Dall'altra troviamo quelli che preferiscono allentare le misure per far ripartire l'economia. Il confronto all'interno dell'esecutivo è ancora in corso e molto dipenderà dai dati dei prossimi giorni per capire come muoversi anche su questo fronte.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale, Conte: «Per le Feste misure ad hoc, non ripeteremo Ferragosto» Corriere della Sera Il governatore del Veneto: "Con nostre regole si potrebbe anche sciare: le sottoporremo al Cts"

Le piste da sci di tutta Italia rischiano di rimanere chiuse per via della pandemia legata al Covid. Il Presidente del Veneto Luca Zaia non si trova d’accordo e prova a convincere il Governo a riaprir ...

SIleri: “Sarà un Natale di emergenza o si rischia una strage"

“Non riesco a pensare al cenone di Natale o al veglione di Capodanno”, continua Sileri ... Anche se “i dati sono in miglioramento, è innegabile, grazie all’ultimo Dpcm. Un impianto di regole nazionali ...

