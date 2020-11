Dpcm Natale, dai ristoranti agli spostamenti: ecco le nuove regole (Di martedì 24 novembre 2020) Dpcm Natale, cosa prevede L’attuale Dpcm scade il 3 dicembre e l’esecutivo è già al lavoro per le nuove indicazioni. Il nodo da sciogliere è il Natale. Veglioni, riunioni di famiglia, tombolate e qualsiasi tipo di assembramento sono stati esclusi a priori. ecco le altre regole che il governo si prepara a varare: Gli spostamenti per le festività saranno consentiti solo se tutte le regioni diventeranno gialle: a dirlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, frenando dunque sull’ipotesi di libero movimento durante le festività. “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale. Sarà un Natale diverso e più sobrio, in cui dovremo evitare spostamenti che non ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020), cosa prevede L’attualescade il 3 dicembre e l’esecutivo è già al lavoro per leindicazioni. Il nodo da sciogliere è il. Veglioni, riunioni di famiglia, tombolate e qualsiasi tipo di assembramento sono stati esclusi a priori.le altreche il governo si prepara a varare: Gliper le festività saranno consentiti solo se tutte le regioni diventeranno gialle: a dirlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, frenando dunque sull’ipotesi di libero movimento durante le festività. “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale. Sarà undiverso e più sobrio, in cui dovremo evitareche non ...

