Dopo l'inchiesta di TPI Poste Italiane consegnerà ai lavoratori una mascherina nuova al giorno (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il caso, sollevato da TPI, delle mascherine "dubbie" in dotazione agli sportellisti, Poste Italiane ha deciso che, a partire dal prossimo mese di dicembre, "procederà alla distribuzione di mascherine chirurgiche monouso nei confronti del personale operante negli uffici postali". É quanto si legge nel verbale di una riunione avvenuta il 19 novembre, alla quale hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali. Finora ai dipendenti dell'area "Mercato Privati" – vale a dire gli addetti allo sportello degli Uffici Postali – veniva consegnata, a seconda delle filiali, una mascherina FFP2 o KN95 oppure un dispositivo di protezione individuale (DPI), almeno sulla carta, a più alto potere filtrante. Ma ne venivano consegnate solo una ogni tre giorni, nonostante questo tipo di mascherine andrebbe indossato per un massimo ...

