Dopo il DieselGate un nuovo scandalo coinvolge le auto Plug-in hybrid

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –ilche ha coinvolto poco tempo fa marchi leader del mercato mondiale, sembra che si profili all’orizzonte un altrolegato alle emissioni dichiarate dai produttori di veicoli elettrici ibridi-in, che inquinerebbero molto più di quanto dichiarano le stesse casemobilistiche, anche quando avviati con la batteria carica.Queste le accuse rivolte nelreport di Transport & Environment. “I tre-in più diffusi nel 2020, testati fuori dai laboratori, infatti, hanno tutti emesso più CO2 di quanto pubblicizzato, proprio come dimostrato dagli studi sui PHEV precedenti. E per questo motivo i governi dovrebbero porre fine ai sussidi e alle agevolazioni fiscali per gli ibridi-in, protagonisti di ...