Donna di 100 anni ha sconfitto il Covid | è guarita

Una Donna di 100 anni di San Pietro a Maida , paese di quattromila abitanti del catanzarese, è guarita dopo avere contratto il Covid 19 . Ad annunciarlo è stato il sindaco Domenico Giampà. 'Oggi - ha ...

Nel 96% delle richieste di aiuto, chi subisce attacchi è una donna. Nel 77% siamo tra le mura di casa ... La decontribuzione al 100 per cento per le aziende che assumono al femminile, prevista tra le ...

Una donna di 100 anni di San Pietro a Maida, paese di quattromila abitanti del catanzarese, è guarita dopo avere contratto il Covid 19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Domenico Giampà. «Oggi - ha ...

