Dominici trovato morto: rugby in lutto (Di martedì 24 novembre 2020) Una terribile notizia ha scosso tutto il mondo del rugby, in particolare quello francese. All' età di 48 anni, è stato trovato morto Christophe Dominici, ex giocatore della Nazionale transalpina, ma anche di Tolone e Stade Francais. Il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi di un edificio abbandonato a pochi passi da Parc St Cloude, periferia di Parigi. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia, l'uomo si sarebbe suicidato lanciandosi dall'ultimo piano del palazzo. La Procura della Repubblica di Nanterre ha aperto già un'inchiesta. Chi era Christophe Dominici? Originario di Tolone, Dominici aveva esordito da professionista proprio con il club rossonero, per poi diventare una bandiera dello Stade Francais, dove ha giocato dal 1997 al 2008 vincendo cinque ...

