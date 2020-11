Domenico Arcuri illustra il piano italiano per la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus (Di martedì 24 novembre 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è intervenuto lunedì per spiegare le modalità di distribuzione del vaccino contro il coronavirus in Italia. Le parole del commissario Arcuri ha dichiarato che il piano, per ora in fase preparatoria, prevede il coinvolgimento di amministrazioni regionali e comunali per la somministrazione che avverrà verosimilmente ogni 20-30 mila cittadini. La priorità di somministrazione verrà dettata da quattro variabili per ogni vaccino: «la temperatura, la modalità distribuzione delle case produttrici, la tipologia di conservazione e la modalità di somministrazione». Il ruolo delle regioni Al fine di definire il piano di fattibilità della prima fase di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020), commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è intervenuto lunedì per spiegare le modalità di distribuzione del vaccinoilin Italia. Le parole del commissarioha dichiarato che il, per ora in fase preparatoria, prevede il coinvolgimento di amministrazioni regionali e comunali per lache avverrà verosimilmente ogni 20-30 mila cittadini. La priorità diverrà dettata da quattro variabili per ogni vaccino: «la temperatura, la modalità distribuzione delle case produttrici, la tipologia di conservazione e la modalità di». Il ruolo delle regioni Al fine di definire ildi fattibilità della prima fase di ...

chetempochefa : 'Oggi solo il 4,5% è ricoverato in ospedale. Era il 45% durante la prima ondata.' Il Commissario Domenico Arcuri a… - Pedro69280970 : RT @LaVeritaWeb: Walter Ricciardi pensa al ricatto: «Imporlo per uscire dal lockdown». Iv chiede patentini, Massimo Galli e Pierluigi Lopal… - CorriereCitta : Domenico Arcuri illustra il piano italiano di somministrazione dei vaccini contro il coronavirus - lana_carlotta : RT @LaVeritaWeb: Walter Ricciardi pensa al ricatto: «Imporlo per uscire dal lockdown». Iv chiede patentini, Massimo Galli e Pierluigi Lopal… - Fef58 : RT @LaVeritaWeb: Walter Ricciardi pensa al ricatto: «Imporlo per uscire dal lockdown». Iv chiede patentini, Massimo Galli e Pierluigi Lopal… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Arcuri Domenico Arcuri non è più solo al comando: il Pd gli manda un suo comunicatore L'Espresso Quanti soldi ha gestito il commissario Arcuri per l’emergenza Covid-19 fino ad ora

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha pubblicato i dati relativi agli acquisti effettuati per la crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Arcuri, su richiesta anche ...

Vaccino anti-Covid, anti-influenzale, Ilva, nuovi banchi: l’effetto delle (tante) deleghe di Arcuri sulle domande delle opposizioni in commissione

Ieri pomeriggio il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è stato audito in commissione Bilancio di Camera e Senato riunite per le audizioni sulla legge di Bilancio. Dopo l ...

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha pubblicato i dati relativi agli acquisti effettuati per la crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Arcuri, su richiesta anche ...Ieri pomeriggio il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è stato audito in commissione Bilancio di Camera e Senato riunite per le audizioni sulla legge di Bilancio. Dopo l ...