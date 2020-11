Dolci tipici di Natale regione per regione vediamo quali sono

Leggi su notizieora

(Di martedì 24 novembre 2020) Non basta dire panettone per parlare del dolce tipico di, sicuramente è quello più diffuso, quello che si mangia in tutte le regioni, ma ognidi Italia, poi, lo accompagna con il suo dolce tipico. Dolce tipicoperFacciamo quindi, un giro virtuale della nostra penisola per scoprirenataliziper. In Piemonte c’è il Tronchetto, ipercalorico a base di burro, uova e mascarpone, cioccolato brandy e panna e sembra sia ispirato al tronco che nelle fredde notti discaldava le famiglie piemontesi. In Trentino c’è lo Zelten, una sorta di pane ...