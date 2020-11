Doctor Who, John Barrowman torna nello speciale di Natale (Di martedì 24 novembre 2020) Doctor Who nello speciale natalizio torna il Capitano Jack di John Barrowman Fan di Doctor Who sarà un Natale speciale per voi. In attesa della nuova stagione il classico speciale natalizio della serie avrà un atteso e gradito ritorno: John Barrowman sarà di nuovo il capitano Jack Hakrness. L’episodio, intitolato Revolution of the Daleks, sarà trasmesso durante le feste da BBC America e BBC nel Regno Unito (in Italia la serie è in prima visione su Rai 4, in streaming sono su TIMVision e Amazon Prime Video). Di seguito il promo che annuncia il ritorno del capitano Jack. Con il tredicesimo dottore interpretato da Jodie Whittaker rinchiuso in una prigione spaziale, ci penserà il ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 24 novembre 2020)Whonatalizioil Capitano Jack diFan diWho sarà unper voi. In attesa della nuova stagione il classiconatalizio della serie avrà un atteso e gradito ritorno:sarà di nuovo il capitano Jack Hakrness. L’episodio, intitolato Revolution of the Daleks, sarà trasmesso durante le feste da BBC America e BBC nel Regno Unito (in Italia la serie è in prima visione su Rai 4, in streaming sono su TIMVision e Amazon Prime Video). Di seguito il promo che annuncia il ritorno del capitano Jack. Con il tredicesimo dottore interpretato da Jodie Whittaker rinchiuso in una prigione spaziale, ci penserà il ...

