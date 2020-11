Disney Plus: le novità di dicembre (Di martedì 24 novembre 2020) Puntuali come ogni mese, vi elenchiamo i principali contenuti che verranno aggiunti sulla piattaforma Disney Plus nel mese di dicembre. Tra i film e le serie TV Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars, questo mese spiccano Soul, il nuovissimo lungometraggio animato Pixar e il live action di Mulan che uscirà dal periodo VIP e sarà quindi disponibile per tutti gli abbonati. Disney Plus: i film di dicembre Fata madrina cercasi Fata madrina cercasi è un’inedita commedia natalizia con protagonista una giovane fata madrina inesperta. La protagonista scopre che la sua professione è ormai in via di estinzione, quindi farà tutto il possibile per salvarla. A causa di un malinteso, si troverà a dover aiutare una madre single quarantenne che ha smesso da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Puntuali come ogni mese, vi elenchiamo i principali contenuti che verranno aggiunti sulla piattaformanel mese di. Tra i film e le serie TV, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars, questo mese spiccano Soul, il nuovissimo lungometraggio animato Pixar e il live action di Mulan che uscirà dal periodo VIP e sarà quindi disponibile per tutti gli abbonati.: i film diFata madrina cercasi Fata madrina cercasi è un’inedita commedia natalizia con protagonista una giovane fata madrina inesperta. La protagonista scopre che la sua professione è ormai in via di estinzione, quindi farà tutto il possibile per salvarla. A causa di un malinteso, si troverà a dover aiutare una madre single quarantenne che ha smesso da ...

