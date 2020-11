DIRETTA Juventus Ferencvaros – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di martedì 24 novembre 2020) La sfida di Champions League tra lae gli ungheresi delpuò già significare passaggio del turno per la formazione allenata dai Andrea Pirlo in caso di vittoria. La partita avrà inizio alle ore 21.00 martedì 24 novembre. Le scelte degli allenatori Niente Buffon, fermato da un’infortunio al polpaccio, così come Demiral: a fare il centrale difensivo accanto da De Ligt giocherà Danilo, con Cuadrado ed Alex Sandro terzini. McKennie giocherà sulla destra della linea di centrocampo, con Bernardeschi che avrà una nuova occasione dall’inizio, con Arthur e Bentancur in mezzo, attacco a due Dybala-Ronaldo. I magiari proveranno ad opporsi con un centrocampo composto da Kharatin e Somalia, difesa formata da Lovrencsics, Blazic, Kovacevic e Heister, Nguen in attacco sarà supportato da Zubkov, Siger e Uzuni....