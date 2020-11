Diletta leotta da svenire | sul letto accolta solo da asciugamano – FOTO

Leggi su yeslife

(Di martedì 24 novembre 2020) La conduttricescopre tutte le sue curve: dal sorriso al décolleté, bellezza e delicatezza sono in primo piano. La giovane conduttrice televisiva,, dopo aver onorato il pubblico italiano con la sua presenza al Festival di Sanremo in questo ormai sfortunato 2020, continua ad essere in prima linea in collaborazione con il DAZN per L'articolo proviene da YesLife.it.