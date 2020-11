Digitalizzazione e Green new deal. Le sfide di Terna raccontate da Valentina Bosetti (Di martedì 24 novembre 2020) “La sostenibilità non deve essere pensata come un lascito costante di capitale per le prossime generazioni ma come un’eredità che permetta alle generazioni future un benessere almeno pari al nostro ma qualitativamente diverso. La visione deve essere quella di costruire per investire in un capitale di qualità elevatissima, un capitale digitalizzato”, ha detto Valentina Bosetti, presidente di Terna intervenendo ieri al web talk organizzato da Task Force Italia, dal titolo “Rilanciare il potenziale dell’Italia” intervistata da Valerio De Luca. Tra i partecipanti, moderati da Alessandro Grandinetti, Jean-Paul Fitoussi, Valentina Canalini, Gianluca Brancadoro, Gianmarco Montanari e Dina Ravera. Il Piano industriale 2021-2025 di Terna, approvato lo scorso 19 novembre punta a confermare e rafforzare il ruolo ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) “La sostenibilità non deve essere pensata come un lascito costante di capitale per le prossime generazioni ma come un’eredità che permetta alle generazioni future un benessere almeno pari al nostro ma qualitativamente diverso. La visione deve essere quella di costruire per investire in un capitale di qualità elevatissima, un capitale digitalizzato”, ha detto, presidente diintervenendo ieri al web talk organizzato da Task Force Italia, dal titolo “Rilanciare il potenziale dell’Italia” intervistata da Valerio De Luca. Tra i partecipanti, moderati da Alessandro Grandinetti, Jean-Paul Fitoussi,Canalini, Gianluca Brancadoro, Gianmarco Montanari e Dina Ravera. Il Piano industriale 2021-2025 di, approvato lo scorso 19 novembre punta a confermare e rafforzare il ruolo ...

