Difesa europea e aviazione commerciale. I motori del futuro arrivano dall’Italia (Di martedì 24 novembre 2020) Tra i negoziati sul Recovery Fund e le riflessioni strategiche sui rapporti con la prossima amministrazione statunitense, l’Europa sta vivendo settimane intense. Anche la Difesa comune si appresta a entrare nel vivo. Pochi giorni fa, l’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) ha annunciato l’atteso avvio della fase di sviluppo per l’EuroMale, il programma per un drone europeo a cui partecipano Italia, Francia, Germania e Spagna. Per la Penisola si aprono prospettive interessanti anche sul fronte della motoristica. IL PROGRAMMA La gestione del programma EuroMale è stata affidata nell’agosto del 2016 all’Occar con contestuale avvio dello studio di fattibilità, assegnato al gruppo franco-tedesco Airbus, alla francese Dassault e all’italiana Leonardo. Partecipano poi Thales, Indra ed Elettronica. Lo studio ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Tra i negoziati sul Recovery Fund e le riflessioni strategiche sui rapporti con la prossima amministrazione statunitense, l’Europa sta vivendo settimane intense. Anche lacomune si appresta a entrare nel vivo. Pochi giorni fa, l’Organizzazioneper la cooperazione in materia di armamenti (Occar) ha annunciato l’atteso avvio della fase di sviluppo per l’EuroMale, il programma per un drone europeo a cui partecipano Italia, Francia, Germania e Spagna. Per la Penisola si aprono prospettive interessanti anche sul fronte dellastica. IL PROGRAMMA La gestione del programma EuroMale è stata affidata nell’agosto del 2016 all’Occar con contestuale avvio dello studio di fattibilità, assegnato al gruppo franco-tedesco Airbus, alla francese Dassault e all’italiana Leonardo. Partecipano poi Thales, Indra ed Elettronica. Lo studio ...

ennebert : RT @Linkiesta: L’America sta tornando grande. #Biden ha scelto una squadra di esperti di politica estera, di difesa e di sicurezza naziona… - CletoEstense : RT @SR_Studi: Il Consiglio Ue del 20 novembre: la seconda fase della PESCO, l'avvio dello Strategic compass e gli altri temi della difesa c… - BombeDiVlad : ??? #Milan: nuovo nome per la difesa ?? #Bogarde, che in estate ha rifiutato una big europea, piace anche al… - SR_Studi : Il Consiglio Ue del 20 novembre: la seconda fase della PESCO, l'avvio dello Strategic compass e gli altri temi dell… - ECFRRoma : Il conflitto in #NagornoKarabakh racchiude alcune lezioni molto importanti per la #difesa europea. Vediamo quali co… -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa europea La Difesa europea si allarga (poco) oltre l'Ue. Ecco le regole per la Pesco Formiche.net Energia: Ue, patto globale imprese per ridurre emissioni di metano

Descalzi, c'e' un modello condiviso per aumentare taglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 nov - Le aziende dell'industria petrolifera e del gas rendiconteranno e ridurranno le emissioni ...

Prende a calci un gatto, condannato a pagare diecimila euro

Lo scorso giugno un automobilista di Piazza Armerina (Enna), direttore di un supermercato, adirato perché un gattino di pochi mesi si era rifugiato nel vano motore della sua auto, lo aveva preso a cal ...

Descalzi, c'e' un modello condiviso per aumentare taglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 nov - Le aziende dell'industria petrolifera e del gas rendiconteranno e ridurranno le emissioni ...Lo scorso giugno un automobilista di Piazza Armerina (Enna), direttore di un supermercato, adirato perché un gattino di pochi mesi si era rifugiato nel vano motore della sua auto, lo aveva preso a cal ...