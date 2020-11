Didattica in Presenza, L’Appello di Codacons: Riaprire Le Scuole Superiori Durante Le Vacanze Natalizie (Di martedì 24 novembre 2020) Il Codacons si appella alla Ministra Azzolina e chiede la riapertura delle Scuole Superiori Durante le Vacanze Natalizie. Il Codacons suggerisce di organizzare in questo periodo corsi di approfondimento e formazione per le Scuole Superiori. Il presidente Rienzi spiega: “Quest’anno per i giovani sarà impossibile fare viaggi e altre esperienze Durante le Vacanze di Natale, Leggi su youreduaction (Di martedì 24 novembre 2020) Ilsi appella alla Ministra Azzolina e chiede la riapertura dellele. Ilsuggerisce di organizzare in questo periodo corsi di approfondimento e formazione per le. Il presidente Rienzi spiega: “Quest’anno per i giovani sarà impossibile fare viaggi e altre esperienzeledi Natale,

