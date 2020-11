Diabete di tipo 2 e malattie cardiache: qual è la correlazione? (Di martedì 24 novembre 2020) Gli adulti affetti da Diabete di tipo 2 hanno un rischio maggiore di circa il 21% di contrarre malattie cardiovascolari. Questa ricerca dell’Università di Manchester, guidata dal professor Martin Rutter e dal Professor Darren Ashcroft, in collaborazione con l’Università di Edimburgo, è stata pubblicata sulla rivista Circulation. Le persone affette da Diabete di tipo 2, dunque, dovrebbero cercare di avere uno stile di vita sano e dovrebbero ricevere dei trattamenti per prevenire malattie cardiovascolari quanto prima. Questo indipendentemente dalla presenza di avvisaglie di malattie cardiache. Il co-autore professore Darren Ashcroft ha aggiunto: “Abbiamo per le mani la possibilità di ridurre l’impatto del Diabete sulle vite di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Gli adulti affetti dadi2 hanno un rischio maggiore di circa il 21% di contrarrecardiovascolari. Questa ricerca dell’Università di Manchester, guidata dal professor Martin Rutter e dal Professor Darren Ashcroft, in collaborazione con l’Università di Edimburgo, è stata pubblicata sulla rivista Circulation. Le persone affette dadi2, dunque, dovrebbero cercare di avere uno stile di vita sano e dovrebbero ricevere dei trattamenti per prevenirecardiovascolari quanto prima. Questo indipendentemente dalla presenza di avvisaglie di. Il co-autore professore Darren Ashcroft ha aggiunto: “Abbiamo per le mani la possibilità di ridurre l’impatto delsulle vite di ...

