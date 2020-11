Decreto Ristori Ter in vigore da oggi 24 novembre: novità Fondo perduto. I nuovi aiuti (Di martedì 24 novembre 2020) E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Ter, approvato dal governo nella notte tra il 20 e 21 novembre. Entra in vigore oggi 24 novembre 2020. Lo scopo del via libera al nuovo provvedimento è estendere ancora la portata degli aiuti a imprese e cittadini colpiti dalle restrizioni imposte a novembre, con la suddivisione del Paese in Fascia gialla, arancione e rossa. Approvato anche il nuovo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Come si leggeva giorni fa nella nota stampa di Palazzo Chigi: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza ... Leggi su leggioggi (Di martedì 24 novembre 2020) E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ilTer, approvato dal governo nella notte tra il 20 e 21. Entra in242020. Lo scopo del via libera al nuovo provvedimento è estendere ancora la portata deglia imprese e cittadini colpiti dalle restrizioni imposte a, con la suddivisione del Paese in Fascia gialla, arancione e rossa. Approvato anche il nuovo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Come si leggeva giorni fa nella nota stampa di Palazzo Chigi: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un-legge che introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza ...

