Decreto Ristori ter, cos’è e come funziona il Bonus spesa messo a disposizione dal governo (Di martedì 24 novembre 2020) Si chiama Bonus spesa e fa parte delle nuove misure contenute all’interno del Decreto Ristori ter, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nella mattinata di oggi 24 novembre. Il Bonus rientra nella lista di aiuti previsti dal governo Conte per far fronte alla crisi economica provocata dal Coronavirus. Il buono sarà erogato direttamente dai Comuni. «Per non lasciare indietro nessuno – ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – abbiamo previsto un fondo da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia». In cosa consiste il Bonus? Si tratta di un fondo del valore di 400 ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Si chiamae fa parte delle nuove misure contenute all’interno delter, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nella mattinata di oggi 24 novembre. Ilrientra nella lista di aiuti previsti dalConte per far fronte alla crisi economica provocata dal Coronavirus. Il buono sarà erogato direttamente dai Comuni. «Per non lasciare indietro nessuno – ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – abbiamo previsto un fondo da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buonie generi di prima necessità,avvenne durante la prima fase della pandemia». In cosa consiste il? Si tratta di un fondo del valore di 400 ...

