Decreto Ristori, contributi fondo perduto al via: istruzioni per la domanda (Di martedì 24 novembre 2020) Con il Decreto Ristori bis il Governo ha deciso di rifinanziare il contributo a fondo perduto destinato alle attività costrette a chiudere dopo l’approvazione delle ultime misure anti-Covid. Aiuti mirati e più celeri arriveranno direttamente sui conti correnti degli imprenditori e le partite Iva più colpite dallo stop deciso con il Dpcm 3 novembre. Il Decreto Ristori bis ha come obiettivo quello di andare incontro alle attività più colpite dalle nuove restrizioni. Dagli operatori turistici ai proprietari di bar, ristoranti e pasticcerie, ma non solo: gli indennizzi saranno destinati a chi effettivamente ha subito una perdita a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli aiuti saranno destinati in maniera diversa alle imprese, a seconda che queste si trovino in zona rossa, arancione o ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) Con ilbis il Governo ha deciso di rifinanziare il contributo adestinato alle attività costrette a chiudere dopo l’approvazione delle ultime misure anti-Covid. Aiuti mirati e più celeri arriveranno direttamente sui conti correnti degli imprenditori e le partite Iva più colpite dallo stop deciso con il Dpcm 3 novembre. Ilbis ha come obiettivo quello di andare incontro alle attività più colpite dalle nuove restrizioni. Dagli operatori turistici ai proprietari di bar, ristoranti e pasticcerie, ma non solo: gli indennizzi saranno destinati a chi effettivamente ha subito una perdita a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli aiuti saranno destinati in maniera diversa alle imprese, a seconda che queste si trovino in zona rossa, arancione o ...

matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - LegaSalvini : ++ LA LOMBARDIA IN AIUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA #CONTE ++ Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni d… - M5SCapua : Grazie al Decreto Ristori Ter la Città di Capua otterrà 142.284,43 € (di cui 129.662,34 € per spesa solidale e 12.… - MiTomorrow : Fino a sabato bar, pizzerie e ristoranti possono presentare domande per il “fondo Bellanova” ?? #ristori… -