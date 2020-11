De Magistris condannato | il sindaco spiega | “Sentenza infondata”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non le manda a dire ildi Napoli, Luigi de, dopo la condanna del Tribunale di Catanzaro per diffamazione. Di fronte agli organi di stampa il primo cittadino smentisce: “E’ solo una provvisoria sentenza civile”Dema. Stando a quanto riporta Il Mattino l’ex pm avrebbe ricevuto una sanzione pari a 20 mila euro. “Non c’è stata alcuna condanna per diffamazione – chiarisce De– in sede penale ma solo una provvisoria sentenza civile di soccombenza in sede di appello, dopo aver avuto pienamente ragione in primo grado. Sono certo che la sentenza, essendo gravemente e totalmente infondata, verrà riformata in Cassazione.” L'articolo proviene da Anteprima24.it.