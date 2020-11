De Ligt Juventus: “Ti chiamano solo se sei bravo da meritartelo” (Di martedì 24 novembre 2020) Matthijs De Ligt ha rilasciato una lunga intervista tramite le pagine di Icon. Il difensore olandese ha fatto il punto sulla sua precedente esperienza all’Ajax e sull’arrivo a Torino. Parole molto chiare sulla società di Andrea Agnelli che, secondo il calciatore, acquisita soltanto calciatori pronti e meritevoli Juventus: le parole di De Ligt Alla Juve ti chiamano solo se sei abbastanza bravo da meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo. Ovviamente siamo qui per crescere e diventare come i nostri compagni con più esperienza: tutti noi vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Leggi anche:Infortunio Buffon, salta Juventus Ferencvaros: le condizioni del portiere Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 novembre 2020) Matthijs Deha rilasciato una lunga intervista tramite le pagine di Icon. Il difensore olandese ha fatto il punto sulla sua precedente esperienza all’Ajax e sull’arrivo a Torino. Parole molto chiare sulla società di Andrea Agnelli che, secondo il calciatore, acquisita soltanto calciatori pronti e meritevoli: le parole di DeAlla Juve tise sei abbastanzada meritartelo. Questo noi giovani, arrivati da poco, lo sappiamo. Ovviamente siamo qui per crescere e diventare come i nostri compagni con più esperienza: tutti noi vogliamo essere i nuovi Chiellini, Bonucci o Buffon. Leggi anche:Infortunio Buffon, saltaFerencvaros: le condizioni del portiere Lavoriamo duro tutti i giorni per conoscerci e spingerci a vicenda a ...

