Dayane Mello fuori di seno al GF Vip: il tuffo in piscina finisce male e la telecamera inquadra tutto (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi i concorrenti del GF Vip si sono divertiti a fare tuffi in piscina ma, durante le varie esibizioni, Dayane Mello ha avuto un imprevisto osé in quanto è uscita fuori di seno. La protagonista stava insegnando a Giulia Salemi come ci si tuffa ma, improvvisamente, la spallina del suo costume è caduta. La telecamera subacquea ha inquadrato tutto. A nulla sono serviti i tentativi della modella di coprire le sue grazie in quanto, ormai, era andato già tutto in onda. I fan che stavano assistendo alla diretta in quel momento sono rimasti certamente estasiati. L’incidente di Dayane, che esce fuori di seno Per ingannare il tempo al GF Vip i concorrenti devono inventarsene di ogni. Oggi, ad ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 24 novembre 2020) Oggi i concorrenti del GF Vip si sono divertiti a fare tuffi inma, durante le varie esibizioni,ha avuto un imprevisto osé in quanto è uscitadi. La protagonista stava insegnando a Giulia Salemi come ci si tuffa ma, improvvisamente, la spallina del suo costume è caduta. Lasubacquea hato. A nulla sono serviti i tentativi della modella di coprire le sue grazie in quanto, ormai, era andato giàin onda. I fan che stavano assistendo alla diretta in quel momento sono rimasti certamente estasiati. L’incidente di, che escediPer ingannare il tempo al GF Vip i concorrenti devono inventarsene di ogni. Oggi, ad ...

