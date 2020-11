Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero. Noi i 1.000 respiratori ce li abbiamo, altre Regioni no” (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo le affermazioni del presidente degli anestesisti italiani, Alessandro Vergallo, che ha accusato il Veneto di aver barato sul numero delle terapie intensive, inserendo nella disponibilità anche le terapie post-operatorie, meno strutturate di quelle dei reparti specifici, arriva la replica del presidente della Regione, Luca Zaia. “Noi i 1.000 respiratori ce li abbiamo, altre Regioni no”, ha detto il governatore durante la conferenza stampa quotidiana, sottolineando che “non c’è nessun mistero”. “La percentuale dei posti di terapia intensiva disponibili per abitante del Veneto è di gran lunga superata a prescindere dai 111 posti riconvertibili nei blocchi operatori – ha specificato – I parametri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo le affermazioni del presidente degli anestesisti italiani, Alessandro Vergallo, che ha accusato ildi aver barato sul numero delle, inserendo nella disponibilità anche lepost-operatorie, meno strutturate di quelle dei reparti specifici, arriva la replica del presidente della Regione, Luca. “Noi i 1.000ce lino”, ha detto il governatore durante la conferenza stampa quotidiana, sottolineando che “non c’è nessun”. “La percentuale dei posti di terapia intensiva disponibili per abitante delè di gran lunga superata a prescindere dai 111 posti riconvertibili nei blocchi operatori – ha specificato – I parametri ...

fattoquotidiano : Sicilia, l’accusa dei medici ospedalieri alla Regione: “I dati della Terapia intensiva sono gonfiati. Ci sono 210 p… - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero. Noi i 1.000 respiratori ce li abbia… - cappello_di : Non Ho parole! MA BASTA! - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero. Noi i 1.000 respiratori ce li abbia… - DeVerdinis : RT @fattoquotidiano: Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero. Noi i 1.000 respiratori ce li abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati gonfiati Dati gonfiati sulle terapie intensive in Veneto? Zaia si difende: “Nessun mistero Il Fatto Quotidiano Coronavirus, il bollettino del 24 novembre della Campania: numero dei positivi in calo

La Regione Campania ha reso noti i dati aggiornati dell'emergenza coronaviurs. Il bollettino di oggi, 24 novembre, segnala 1.764 nuovi casi.

BlackFriday, il marchio italiano che non offre gli sconti: «Ecco perché»

Il BlackFriday è alle porte e ci sono brand che hanno scelto di non aderire. Pienosole, il marchio italiano di accessori da uomo, sta portando avanti una campagna in cui spiega ...

La Regione Campania ha reso noti i dati aggiornati dell'emergenza coronaviurs. Il bollettino di oggi, 24 novembre, segnala 1.764 nuovi casi.Il BlackFriday è alle porte e ci sono brand che hanno scelto di non aderire. Pienosole, il marchio italiano di accessori da uomo, sta portando avanti una campagna in cui spiega ...