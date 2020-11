«Danza con me», Vasco Rossi torna in tv insieme a Roberto Bolle (Di martedì 24 novembre 2020) A quindici anni dalla sua ultima apparizione televisiva, Vasco Rossi ha deciso di tornare in tv. E, per farlo, ha scelto Roberto Bolle. Il rocker, la cui ultima volta in televisione risale al 2005, anno in cui si è prestato come ospite al Festival di Sanremo, ha ufficializzato la propria presenza in Danza con me, show Rai giunto ormai alla sua quarta edizione. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) A quindici anni dalla sua ultima apparizione televisiva, Vasco Rossi ha deciso di tornare in tv. E, per farlo, ha scelto Roberto Bolle. Il rocker, la cui ultima volta in televisione risale al 2005, anno in cui si è prestato come ospite al Festival di Sanremo, ha ufficializzato la propria presenza in Danza con me, show Rai giunto ormai alla sua quarta edizione.

vascorossi : A capodanno… Ballo con BOLLE !! ?????????? ???? Bolle e il suo Danza con Me Scelto da Vasco per la presentazione della s… - danza_nicola : @augustociardi75 Panariello, la donna con lo spacco tra i denti, Colorado e made in sud, poi Brignano et similia no… - eleutheriana : RT @vascorossi: A capodanno… Ballo con BOLLE !! ?????????? ???? Bolle e il suo Danza con Me Scelto da Vasco per la presentazione della sua nuova… - babyxstranger : Maria Teresa che balla danza classica da sdraiata Oppini con un cuscino in faccia e non si sa se sia vivo Selvagg… - 5f0als5 : Ho sognato una specie di scuola/scuola di danza al mare con la mi maestra delle elementari e uno dei suoi figli che… -