Dalla malinconia di Messi ai buchi finanziari | El Pais piange il “Barcellona devastato”

"La prossima partita funziona sempre come un'aspettativa quando quella precedente è stata la sintesi di un fallimento annunciato". El Pais descrive il Barcellona "devastato" in un eterno giorno della marmotta di depressione. Con un solo soldato che ancora è lì a combattere: Ronald Koeman. L'autorevole quotidiano spagnolo tira le fila di una crisi senza fine, meno apparente di com'era questa estate, ma ancora dolorosa. In un momento in cui il tecnico tiene fuori Dalla sfida di Champions a Kiev Messi "per scelta tecnica": "Ha giocato male il 10, ha perso la palla 23 volte ed è uscito dallo stadio con una tristezza contagiosa come la sua gioia prima, un riassunto della depressione che paralizza il Barcellona. Nessuno sembra avere un rimedio contro la malinconia di Messi".

Senza leader in campo e fuori, la crisi di questa estate non trova soluzione. Koeman lasciato in balia degli eventi ...

