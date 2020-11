Da sabato in Francia verranno allentate gradualmente le restrizioni per il coronavirus (Di martedì 24 novembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una diminuzione graduale delle restrizioni per il contenimento del contagio a partire da sabato 28 novembre. Da questa settimana potranno riaprire le piccole attività commerciali e saranno autorizzati spostamenti e attività all’aria aperta Leggi su ilpost (Di martedì 24 novembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una diminuzione graduale delleper il contenimento del contagio a partire da28 novembre. Da questa settimana potranno riaprire le piccole attività commerciali e saranno autorizzati spostamenti e attività all’aria aperta

TgLa7 : Macron, da sabato riapriranno i negozi in Francia ++ Dal 15 dicembre si passa dal lockdown ad un coprifuoco notturno - anna_annie12 : Francia: Macron, da sabato 28 al via parziale riapertura - gemin_steven98 : RT @ilpost: Da sabato in Francia verranno allentate gradualmente le restrizioni per il coronavirus - ilpost : Da sabato in Francia verranno allentate gradualmente le restrizioni per il coronavirus - il_cappellini : Francia, Macron: 'Da sabato riapriranno i negozi. Dal 15 dicembre coprifuoco dalle 21' -

Ultime Notizie dalla rete : sabato Francia Coronavirus oggi. Macron: da sabato riapriranno i negozi in Francia. Trecento punti per distribuzione vaccino in Italia. Alto Adige revoca lockdown totale Il Sole 24 ORE Covid, Macron allenta il lockdown: "In Francia abbiamo frenato il virus" | Riaprono le attività commerciali

"Da sabato - ha spiegato - tutte le attività commerciali potranno ... Sull'apertura delle stazioni sciistiche in Francia, ha affermato Macron, "è in corso una concertazione con il governo e anche con ...

Francia: Macron allenta il lockdown

Alleggerimento delle misure restrittive che avrà diverse fasi secondo Macron, la prima delle quali partirà da sabato 28 novembre. Da allora infatti negozi e biblioteche aperti, spostamenti consentiti ...

"Da sabato - ha spiegato - tutte le attività commerciali potranno ... Sull'apertura delle stazioni sciistiche in Francia, ha affermato Macron, "è in corso una concertazione con il governo e anche con ...Alleggerimento delle misure restrittive che avrà diverse fasi secondo Macron, la prima delle quali partirà da sabato 28 novembre. Da allora infatti negozi e biblioteche aperti, spostamenti consentiti ...