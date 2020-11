Da Bologna a Stalino | il filmato inedito della guerra

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 24 novembre 2020) Da: un filmdi un viaggio in treno attraverso la. Le ripresespedizione in Russia furono fatte dal sottotenente Enrico Chierici Unin 9,5mm sulla spedizione in Russia, un convoglio che parte dail 9 giugno del 1942 e attraversa tutta l’Europa: gli scenari dell’invasione, i luoghi che il convoglio… L'articolo Corriere Nazionale.