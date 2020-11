Cristina D’Avena e il colpo di fulmine: più sensuale che mai – FOTO (Di martedì 24 novembre 2020) Cristina D’Avena sempre più provocante sui social, la bellissima e seducente cantante incanta i suoi tantissimi fan con la sua sensualità Cristina D’Avena torna a far impazzire i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020)sempre più provocante sui social, la bellissima e seducente cantante incanta i suoi tantissimi fan con la sua sensualitàtorna a far impazzire i suoi tantissimi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

RotondaroGiuse1 : RT @fondazionemeyer: Cristina D'Avena è stata l'ospite d'onore dell'open day del Meyer. E dopo essersi esibita sul palco ha fatto visita a… - RotondaroGiuse1 : RT @AIL_Onlus: Tutti abbiamo cantato le sue canzoni, le stesse che oggi cantano i piccoli pazienti ematologici, soggetti più a rischio perc… - RotondaroGiuse1 : RT @Dronnyverinc: Ho visto Cristina D'Avena sta sera e durante questa sigla non potevo fare altro che pensare al nostro caro Occhi di Gatto… - RotondaroGiuse1 : RT @Radio1Rai: Da Cristina D’Avena a Freddie Mercury i gatti hanno ispirato moltissimi artisti: ecco le canzoni che #Radio1 ha scelto per l… - RotondaroGiuse1 : RT @domenicalive: Tra poco a #DomenicaLive le ultime novità sul padre del bimbo di Paola Caruso e poi in studio Grecia Colmenares replica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena L’ospedale pediatrico apre le porte per “Il Meyer per amico” gonews