Crisanti: “Perché le aziende farmaceutiche nascondono i dati sul vaccino?” (Di martedì 24 novembre 2020) Alla fine anche dal mondo della medicina qualcuno ha deciso di alzare la voce, puntando il dito contro quelle case farmaceutiche che, mentre continuano a incassare miliardi e veder schizzare il valore delle azioni in Borsa, tengono ben nascosti i dati sulla sperimentazioni del vaccino, così come gli accordi (ricchissimi) stretti con i vari governi per la distribuzione delle cure anti-Covid. Andrea Crisanti, il docente di Microbiologia dell’università di Padova spesso chiamato da radio e tv a partecipare al dibattito sulla pandemia in qualità di esperto, si è lanciato in un duro attacco contro Pfizer e Moderna, colossi del farmaco che continuano a peccare di mancata trasparenza. Crisanti, che da quando ha iniziato ad assumere posizioni “scomode” molti cercano di screditare, si è lasciato anadare a un pesante sfogo ... Leggi su ilparagone (Di martedì 24 novembre 2020) Alla fine anche dal mondo della medicina qualcuno ha deciso di alzare la voce, puntando il dito contro quelle caseche, mentre continuano a incassare miliardi e veder schizzare il valore delle azioni in Borsa, tengono ben nascosti isulla sperimentazioni del vaccino, così come gli accordi (ricchissimi) stretti con i vari governi per la distribuzione delle cure anti-Covid. Andrea, il docente di Microbiologia dell’università di Padova spesso chiamato da radio e tv a partecipare al dibattito sulla pandemia in qualità di esperto, si è lanciato in un duro attacco contro Pfizer e Moderna, colossi del farmaco che continuano a peccare di mancata trasparenza., che da quando ha iniziato ad assumere posizioni “scomode” molti cercano di screditare, si è lasciato anadare a un pesante sfogo ...

La7tv : #lariachetira Silvio #Garattini (Presidente Istituto Mario Negri): 'Le industrie stanno facendo dei comunicati che… - Corriere : «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo io non farei il primo vaccino che do… - laltraguanciama : RT @IlariaBifarini: Ma davvero pensate che se persino Crisanti non sarebbe disposto a iniettarsi il vaccino, dovrebbe farlo il 70% della po… - elena_gualtieri : @Veronica_Maz Ma per favore! Perché FDA, EMA, MHRA aspettano Crisanti che glielo dica lui se ci sono i dati. Basta… - DipinoFrancesco : RT @IlariaBifarini: Ma davvero pensate che se persino Crisanti non sarebbe disposto a iniettarsi il vaccino, dovrebbe farlo il 70% della po… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti “Perché Virologo Crisanti: coronavirus sottovalutato, i numeri di contagi sono inesatti Corriere della Sera