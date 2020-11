Crisanti: "Dati pubblicati. Ora potrei vaccinarmi" (Di martedì 24 novembre 2020) Enza Cusmai L'immunologo Mantovani condivide la necessità di avere più trasparenza su sicurezza ed efficacia «Il vaccino Oxford-Pomezia è sulla strada giusta. Hanno già pubblicato su Lancet un lavoro che dimostra la capacità a indurre anticorpi e tra poco credo che renderanno pubblici i risultati di protezione». Andrea Crisanti, professore di microbiologia di fama internazionale, è stato additato addirittura come un no-vax. Invece è uno scienziato che chiede solo trasparenza di procedure e conclusioni condivise. Per la sicurezza di tutti. Per questo accoglie con soddisfazione la pubblicazione dei primi Dati dell'ultimo vaccino italo-inglese entrato in concorrenza con i due colossi americani di Pfizer e Moderna. «Il vaccino contro il Covid me lo faccio eccome esordisce - ma un prodotto che viene iniettato a milioni di persone deve poter ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Enza Cusmai L'immunologo Mantovani condivide la necessità di avere più trasparenza su sicurezza ed efficacia «Il vaccino Oxford-Pomezia è sulla strada giusta. Hanno già pubblicato su Lancet un lavoro che dimostra la capacità a indurre anticorpi e tra poco credo che renderanno pubblici i risultati di protezione». Andrea, professore di microbiologia di fama internazionale, è stato additato addirittura come un no-vax. Invece è uno scienziato che chiede solo trasparenza di procedure e conclusioni condivise. Per la sicurezza di tutti. Per questo accoglie con soddisfazione la pubblicazione dei primidell'ultimo vaccino italo-inglese entrato in concorrenza con i due colossi americani di Pfizer e Moderna. «Il vaccino contro il Covid me lo faccio eccome esordisce - ma un prodotto che viene iniettato a milioni di persone deve poter ...

