Crisanti come Garibaldi | è riuscito a riunire tutti gli esperti contro di lui

C'è chi lo ha definito no-vax, forse fermandosi ai soli titoli di diversi articoli di giornale. C'è chi lo ha attaccato per aver portato acqua al mulino di chi è da sempre contro i vaccini, decontestualizzando le sue parole. C'è chi ha detto che fa terrorismo sulle immunizzazioni che a breve saranno messe a disposizione degli italiani per sconfiggere la pandemia da Coronavirus. Attorno alle parole di Andrea Crisanti sul vaccino si è fatta una immensa narrazione, spesso fuori dalle righe, ma ora il microbiologo di Padova, autore del modello Vo' Euganeo nel corso della prima ondata in Veneto, può ottenere un degno riconoscimento: è riuscito a riunire i pareri di tutti gli esperti che, invece, si erano scannati fino a qualche giorno prima su molte tematiche legate al virus.

