Covid, zona arancione rinnovata per Umbria, Liguria e Basilicata restano zone arancioni. Bolzano zona rossa (Di martedì 24 novembre 2020) Umbria, Basilicata e Liguria restano zone arancioni, Bolzano sarà ancora zona rossa. Questi i punti indicati dalla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che rinnova le misure restrittive delle regioni di cui sopra fino al prossimo 3 dicembre. A confermarlo è lo stesso ministro attraverso un post su Facebook: "L'ordinanza – scrive Speranza – è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020", spiega.

Spostamenti e Covid, Speranza: zona arancione confermata per Basilicata, Liguria e Umbria, Zona rossa per Bolzano

Zona arancione confermata per Basilicata, Liguria e Umbria, lo stesso vale per la zona rossa della provincia autonoma di Bolzano. E' il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad avere ...

