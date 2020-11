Covid, vaccinazioni in 27 strutture piemontesi: Icardi: 'Stiamo preparando il piano, lo gestirà il Dirmei' (Di martedì 24 novembre 2020) 'Saranno 27 le strutture sanitarie coinvolte nel piano vaccinazioni Covid' che la Regione sta predisponendo: lo ha annunciato l'assessore alla Sanità Luigi Icardi in risposta all'interrogazione a ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 24 novembre 2020) 'Saranno 27 lesanitarie coinvolte nel' che la Regione sta predisponendo: lo ha annunciato l'assessore alla Sanità Luigiin risposta all'interrogazione a ...

RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - sardanews : Covid:Francia,farmacisti volontari per vaccinazioni - maxxxks : RT @LucianoBarraCar: E se lo ha deciso lui ('In Usa e in Italia')...indicherà pure il modo per convincerci - sulsitodisimone : L'Italia deve comprare 100 milioni di siringhe per le vaccinazioni - Agenzia_Italia : L'Italia deve comprare 100 milioni di siringhe per le vaccinazioni -