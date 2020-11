Covid, un’altra vittima tra il personale sanitario: deceduto il medico Daniele Cagnacci (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il numero degli operatori sanitari caduti sotto la scure del Covid-19 aumenta ogni giorno. Ieri sera è morto il medico di famiglia Daniele Cagnacci, 64 anni. Solo pochi giorni fa aveva scoperto di aver contratto il virus, ma l’aggravarsi delle condizioni è stato inesorabile. Cagnacci è deceduto 5 giorni dopo aver scoperto di essere positivo. Ieri è giunta anche la notizia del decesso dell’infermiere Alfonso Durante, 75 anni, che aveva deciso di tornare in servizio dalla pensione per aiutare il servizio sulle ambulanze del 118, finendo per contrarre il virus proprio mentre prestava soccorso ai pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il numero degli operatori sanitari caduti sotto la scure del-19 aumenta ogni giorno. Ieri sera è morto ildi famiglia, 64 anni. Solo pochi giorni fa aveva scoperto di aver contratto il virus, ma l’aggravarsi delle condizioni è stato inesorabile.5 giorni dopo aver scoperto di essere positivo. Ieri è giunta anche la notizia del decesso dell’infermiere Alfonso Durante, 75 anni, che aveva deciso di tornare in servizio dalla pensione per aiutare il servizio sulle ambulanze del 118, finendo per contrarre il virus proprio mentre prestava soccorso ai pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

