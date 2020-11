Covid, tra governo e regioni il gelo non è solo quello delle piste da sci (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Lo scontro tra regioni e governo ora è sulla riapertura degli impianti sciistici. Ma nei prossimi giorni si accenderà il confronto anche sulle misure anti-Covid dopo il 27 novembre e soprattutto in vista del 3 dicembre. Dalla prossima settimana Piemonte e Lombardia dovrebbero cambiare colore, l'obiettivo anche delle altre regioni considerate a rischio è quello di tornare al giallo, ma il passaggio da una fascia ad un'altra dipenderà dai numeri. Con gli ultimi dati resi di pubblico dominio si è superato il tetto delle 50 mila vittime dall'inizio dell'epidemia, anche se per la prima volta diminuiscono gli attuali positivi. “Se questo trend positivo fosse confermato potremmo riportare l'Italia nel mese di dicembre in colorazioni gialle e arancioni”, hanno fatto ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - Lo scontro traora è sulla riapertura degli impianti sciistici. Ma nei prossimi giorni si accenderà il confronto anche sulle misure anti-dopo il 27 novembre e soprattutto in vista del 3 dicembre. Dalla prossima settimana Piemonte e Lombardia dovrebbero cambiare colore, l'obiettivo anchealtreconsiderate a rischio èdi tornare al giallo, ma il passaggio da una fascia ad un'altra dipenderà dai numeri. Con gli ultimi dati resi di pubblico dominio si è superato il tetto50 mila vittime dall'inizio dell'epidemia, anche se per la prima volta diminuiscono gli attuali positivi. “Se questo trend positivo fosse confermato potremmo riportare l'Italia nel mese di dicembre in colorazioni gialle e arancioni”, hanno fatto ...

