Covid, spunta la data della riapertura delle scuole. L'ipotesi del governo (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino del 24 novembre sull'emergenza coronavirus in Italia non ha fornito dati buoni. Sono 23.232 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 853 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.659 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.816, con un incremento di 6 unità. C'è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630", ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute. Il professor Franco Locatelli ha aggiunto: "Abbiamo 122 morti in più rispetto alla scorsa settimana, è un dato che non avremmo voluto commentare. E' assai doloroso parlarne. Questo sarà un dato che tenderà a ridursi più tardivamente rispetto agli indicatori epidemiologici di trasmissibilità. Per qualche giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid spunta Vaccino: spunta bando europeo che prevede «elevato volume di reazioni» Oltre.tv Componentistica italiana in difficoltà, Non solo Covid e Fiat francese: le tendenze [2.198 imprese 59% diesel]

Prendiamo spunto dai numeri e dagli interventi giunti oggi con l’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2020. Un’indagine realizzata da Camera di commercio, ANFIA e CAMI. Si parla di ...

Covid-19, Conte e Von der Leyen: ‘Coordinamento europeo sul Natale’, le parole del premier

Covid-19, Conte e Von der Leyen: \'Coordinamento europeo sul Natale\', le parole del premier Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scritto su Twitter di aver ?

Prendiamo spunto dai numeri e dagli interventi giunti oggi con l'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2020. Un'indagine realizzata da Camera di commercio, ANFIA e CAMI. Si parla di ...