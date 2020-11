Covid, Speranza: 'Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre' (Di martedì 24 novembre 2020) 'Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. 'Valutazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) 'ilperle, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto. 'Valutazioni ...

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - Agenzia_Ansa : Il ministro @robersperanza ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla… - berlusconi : Lancio un appello a tutte le persone malate di Covid, a chi è ricoverato negli ospedali, alle loro famiglie: non la… - Loui_Tweet_ : Veder parlare di COVID anche in #GreysAnatomy mi regala speranza, dato che in questa serie pare che i miracoli diventano REALTÀ - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre' #Covid -