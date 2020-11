"Covid provoca embolie polmonari". Facebook censura il medico dell'eparina (Di martedì 24 novembre 2020) Luca Sablone Il post del professore Salvatore Spagnolo viene oscurato: "Le sue teorie non sono riconosciute dall'Oms". Ma lui rilancia: "Con l'eparina possiamo uscire da questa tragedia" Ieri ha riproposto la sua teoria, dopo che i più recenti studi compiuti negli Usa avrebbero dimostrato che aveva ragione, ma Facebook non ha perso tempo per oscurarlo. La posizione del professore Salvatore Spagnolo è stata così censurata: la sua "colpa" è quella di sostenere che il Coronavirus sia la causa - oltre che di gravi polmoniti - anche di embolie polmonari. E che per evitare di intasare le terapie intensive si potrebbe ricorrere a un farmaco molto comune che al momento viene utilizzato solo per le persone allettate: l'eparina. Una tesi esplicitata sei mesi sulle riviste ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Luca Sablone Il post del professore Salvatore Spagnolo viene oscurato: "Le sue teorie non sono riconosciute dall'Oms". Ma lui rilancia: "Con l'possiamo uscire da questa tragedia" Ieri ha riproposto la sua teoria, dopo che i più recenti studi compiuti negli Usa avrebbero dimostrato che aveva ragione, manon ha perso tempo per oscurarlo. La posizione del professore Salvatore Spagnolo è stata cosìta: la sua "colpa" è quella di sostenere che il Coronavirus sia la causa - oltre che di gravi polmoniti - anche di. E che per evitare di intasare le terapie intensive si potrebbe ricorrere a un farmaco molto comune che al momento viene utilizzato solo per le persone allettate: l'. Una tesi esplicitata sei mesi sulle riviste ...

