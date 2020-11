Covid, l’Alto Adige revoca il lockdown totale: l’annuncio del governatore (Di martedì 24 novembre 2020) Stop al lockdown totale oltre le misure previste per le zone rosse. Lo ha annunciato il governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher dopo lo screening di massa: “Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media“. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Stop aloltre le misure previste per le zone rosse. Lo ha annunciato ildelArno Kompatscher dopo lo screening di massa: “Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media“. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti. SportFace.

