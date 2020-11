Covid: Italia travolta dalla seconda ondata ma Arcuri ha speso quasi 3,5 miliardi per gestire l’emergenza (Di martedì 24 novembre 2020) Il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha speso quasi 3,5 miliardi di euro per la gestione dell’emergenza Covid. Di fronte alla seconda ondata di Covid che ha colto l’Italia impreparata quasi come a febbraio, in tanti ci siamo chiesti se sarebbe stato possibile fare di più. A dover rendere conto di questa situazione, non solo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 novembre 2020) Il Commissario straordinario Domenicoha3,5di euro per la gestione del. Di fronte alladiche ha colto l’impreparatacome a febbraio, in tanti ci siamo chiesti se sarebbe stato possibile fare di più. A dover rendere conto di questa situazione, non solo L'articolo proviene da Leggilo.org.

