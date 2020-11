Covid Italia, bollettino di oggi 24 novembre: 23.232 nuovi contagi e 853 morti. Primo calo ricoveri: -120 in 24 ore (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi martedì 24 novembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.232 nuovi contagi (ieri erano 22.930) e 853 morti (ieri erano 630).... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Coronavirus. Ildimartedì 24. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.232(ieri erano 22.930) e 853(ieri erano 630)....

GassmanGassmann : 50.453 vittime con covid in Italia. Ci ricorderemo dei negazionismi? Io si. RIP.?? - lorepregliasco : Oggi 853 morti COVID. I dati sui casi fortunatamente segnano un rallentamento della crescita, ma il numero di deces… - marcobardazzi : In una settimana in Italia sono morte di Covid 4.720 persone (fonte @you_trend). Lo dico sommessamente: veglioni e… - lucadf : RT @chiara_valerio: 853 è un numero primo è un numero congruente è il numero dei morti oggi, 24 novembre 2020, in italia per covid. an… - nonsembra : RT @mentecritica: L'Italia è il 3° paese al mondo per mortalità da covid. Un italiano su 4 è morto di covid a casa, senza assistenza. A piz… -