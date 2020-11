Covid, insorgono i commercianti veneziani: “No ristori se siamo gialli? Assurdo” (Di martedì 24 novembre 2020) VENEZIA – L’esclusione del Veneto dai ristori alle imprese, in quanto area gialla, “è paradossale”. Lo afferma Elio Dazzo, vicepresidente vicario delegato per il turismo di Confcommercio unione metropolitana di Venezia e Rovigo. “Gli effetti anche del solo blocco parziale delle attività sono devastanti e non parlo solo di Venezia: tutta la terraferma metropolitana, a cominciare da Mestre, per non parlare degli alberghi e dei ristoranti della Riviera del Brenta e del Terraglio, degli itinerari storici e ambientalistici del Polesine, stanno già pensando alla chiusura per la totale mancanza di turisti e di avventori”, afferma Dazzo. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) VENEZIA – L’esclusione del Veneto dai ristori alle imprese, in quanto area gialla, “è paradossale”. Lo afferma Elio Dazzo, vicepresidente vicario delegato per il turismo di Confcommercio unione metropolitana di Venezia e Rovigo. “Gli effetti anche del solo blocco parziale delle attività sono devastanti e non parlo solo di Venezia: tutta la terraferma metropolitana, a cominciare da Mestre, per non parlare degli alberghi e dei ristoranti della Riviera del Brenta e del Terraglio, degli itinerari storici e ambientalistici del Polesine, stanno già pensando alla chiusura per la totale mancanza di turisti e di avventori”, afferma Dazzo.

Siamo stati nella provincia dove è stato organizzato il primo test di massa in Italia per trovare i positivi al coronavirus, isolarli e riaprire: si può fare solo qui ...

