Covid, "in un mese contagiati 27 mila tra medici e infermieri, 900 al giorno" (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, in un mese contagiati 27 mila tra medici e infermieri, 900 al giorno "In un mese si sono contagiati 27 mila tra medici e infermieri, 900 al giorno". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. "In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile. Se continua questa pressione, non solo rende impossibile curare i pazienti, ma sguarnisce la prima linea". Per questo "è assolutamente necessario limitare al massimo la mobilità e fare solo le cose che veramente servono: tutto il resto per il prossimo mese deve essere assolutamente limitato"

