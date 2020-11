Covid, il volontario delle ambulanze: “Privati trasportano positivi, è un caos a scapito dei deboli” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMalati di Covid o di altre patologie che chiamano disperati perché abbandonati a casa senza assistenza, e un business, quello delle ambulanze private, che sembra allargarsi con l’evolversi della pandemia, a scapito dei più disperati. Emerge un quadro a tinte molto fosche nel racconto fatto da un “testimone oculare”, una “voce di dentro” da sempre nel settore delle ambulanze private nel Casertano, che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus continua a osservare “una sistema di assistenza sanitaria assolutamente inefficiente e totalmente ingiusto in cui le regole non vengono rispettate”, ed in cui, “va avanti chi ha più risorse e rapporti”. Il volontario vuole restare anonimo per evitare ritorsioni in un settore in cui iniziano ad arrivare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMalati dio di altre patologie che chiamano disperati perché abbandonati a casa senza assistenza, e un business, quelloprivate, che sembra allargarsi con l’evolversi della pandemia, adei più disperati. Emerge un quadro a tinte molto fosche nel racconto fatto da un “testimone oculare”, una “voce di dentro” da sempre nel settoreprivate nel Casertano, che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus continua a osservare “una sistema di assistenza sanitaria assolutamente inefficiente e totalmente ingiusto in cui le regole non vengono rispettate”, ed in cui, “va avanti chi ha più risorse e rapporti”. Ilvuole restare anonimo per evitare ritorsioni in un settore in cui iniziano ad arrivare ...

Adnkronos : #VaccinoCovid, Renzi: 'Farei volontario per testarlo' - fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - Open_gol : Galli su Crisanti: «Se lo conosco un po’ penso viva la mia stessa insofferenza per i pochi dati pubblicati» - PalumboPatrizia : RT @lucia_fortini: A seguito dello screening volontario sulla popolazione scolastica, da domani in #Campania ricomincia in presenza la #scu… - GdCampania : RT @lucia_fortini: A seguito dello screening volontario sulla popolazione scolastica, da domani in #Campania ricomincia in presenza la #scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid volontario Parte oggi a Cancellara lo screening Covid volontario Oltre Free Press Covid, dalla Russia: “Il nostro vaccino funziona al 95% e costerà meno degli americani”

Coronavirus, dalla Russia: il vaccino Sputnik ha un'efficacia del 95% e costerà meno dei vaccini statunitensi Pfizer e Moderna ...

La Spezia, trasloco causa Covid per il mercato. Ottanta banchi si spostano nei giardini

La Spezia – Mercato del venerdì del viale Garibaldi, cuore della Spezia storica: via libera allo spostamento di una quota di banchi, circa ottanta, nella zona dei giardini pubblici come misura finaliz ...

Coronavirus, dalla Russia: il vaccino Sputnik ha un'efficacia del 95% e costerà meno dei vaccini statunitensi Pfizer e Moderna ...La Spezia – Mercato del venerdì del viale Garibaldi, cuore della Spezia storica: via libera allo spostamento di una quota di banchi, circa ottanta, nella zona dei giardini pubblici come misura finaliz ...