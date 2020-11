Covid, il virologo della Columbia: «Fallimento Trump, già miracolo Biden» (Di martedì 24 novembre 2020) LEGGI ANCHE Covid, una giornata ai drive-in aspettando il tampone Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) LEGGI ANCHE Covid, una giornata ai drive-in aspettando il tampone

MichelottiMarco : RT @valy_s: #Covid_19 #Palù “#Crisanti è un mio allievo, l’avevo chiamato io. NON è un virologo,non ha mai pubblicato lavoro di virologia,è… - CorradoOrecchia : @andreaconcetti Immagino il virologo al capezzale di Violetta dire che il covid non le accorda che poche ore... ?????? - Alessan17332180 : @QRepubblica Scusate ma esiste un virologo o medico che in questi mesi non ne ha approfittato per scrivere un libro… - thefortune12 : RT @thefortune12: 'LA BUCCIA DI BANANA' Su L'Avvenire di oggi é apparsa una lunga intervista sulle vaccinazioni, rilasciata dal Virologo P… - thefortune12 : 'LA BUCCIA DI BANANA' Su L'Avvenire di oggi é apparsa una lunga intervista sulle vaccinazioni, rilasciata dal Viro… -