Covid, il sindaco di Cortina: 'Fateci aprire per Natale. Le code agli impianti? Si superano con la prenotazione' (Di martedì 24 novembre 2020) Cortina D'AMPEZZO - 'In questo confronto tra regioni e Governo io mi auguro che le regioni si facciano sentire e che ci mettano nelle condizioni per Natale , di poter aprire e lavorare'. Lo dice il ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020)D'AMPEZZO - 'In questo confronto tra regioni e Governo io mi auguro che le regioni si facciano sentire e che ci mettano nelle condizioni per, di potere lavorare'. Lo dice il ...

